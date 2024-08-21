مقتل منتسب بعملية اعتقال تاجر دولي في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نصبت كمينا محكما لتاجر مخدرات دولي في محافظة ذي قار، بموجب قرار قضائي".وأضاف المصدر، أن "منتسبا في المديرية قتل أثناء تنفيذ عملية القبض على تاجر المخدرات الدولي الذي اشتبك بأسلحة نارية مع القوة المنفذة بعد محاصرته"، لافتا الى ان "القوة اعتقلته وضبطت الاسلحة بمحضر ضبط أصولي وايداعه التوقيف لينال جزاءه العادل" .