على خط كربلاء.. اعتقال 5 من اتباع "حركة القربان" وهذا ما ضبط بحوزتهم

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال 5 اشخاص من أتباع حركة "القربان" على خط سير الزوار المتوجهين الى .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "ضبط بحوزة المعتقلين كتب (السفر الى الاخرة) وهذه من توابع حركة القربان المنحرفة".



وأضاف، انه ضبط أيضاً "شليف" يحتوي على "500 جفية بعلم صدامي وشعار وشعار فدائيي صدام"، مؤكداً أنه "تم اعتقالهم ونقلهم الى احد المراكز الأمنية".