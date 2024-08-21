مكافحة الإرهاب يشرع بعمليات تفتيش واسعة في كركوك.. هذه النتائج الأولية

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "جهاز مكافحة الإرهاب شرع بعمليات تفتيش واسعة في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك".وقد أسفرت العمليات لغاية الساعة، وفق البيات، عن "تفجير وتدمير عدة مضافات والعثور على صواريخ معدة للانطلاق".