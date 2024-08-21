“نزاع الزركة”.. حصيلة جديدة تخص المعتقلين والمصابين

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوة مشتركة من التدخل السريع وشرطة محافظة الأشرف وعلى خلفية المشاجرة التي حصلت في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة، تلقي القبض على 53 متهماً من طرفي المشاجرة".ولفت البيان الى "ضبط اسلحة واعتدة"، مشيرا الى أنه "ما زالت عمليات البحث مستمرة عن جميع المتورطين بهذا الحادث".الى ذلك، كشفت دائرة صحة في بيان، أن "العدد الكلي المسجل لدينا كدائرة صحة الأشرف متوفي وسبعة أشخاص مصابين بينهم جنسيات ايرانية".وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأربعاء، بمقتل شخص بنزاع عشائري في منطقة الزركة محافظة .