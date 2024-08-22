تدمير وكر للإرهابيين وقتل من فيه ضمن سلسلة جبال حمرين

وقالت العمليات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تستمر الضربات الجوية الموجعة لعناصر داعش المنهزمة واجهاض نواياهم الخبيثة اليائسة ومن خلال المشاهدة بالكاميرات الحرارية وبجهد استخباري وفني من مديرية الاستخبارات العسكرية وباشراف ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 ضربة جوية ناجحة بالساعة 7:00 من صباح اليوم الخميس".وأضافت القيادة أن "القصف استهدف خلالها وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، أدى إلى قتل المفرزة الارهابية وتدمير ما في الوكر ومنها خزان وقود واعتدة ومواد لوجستية".وتابعت القيادة، أن "المعلومات تشير إلى أن هذه المضافة كانت نقطة تواجد وتحرك تستخدم لتقديم الدعم اللوجستي إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية".