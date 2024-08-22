ارتفاع حصيلة المعتقلين في أحداث "نزاع الزركة" في النجف الى 70 شخصا

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد المعتقلين على خلفية النزاع العشائري الذي شهده قضاء الكوفة في محافظة الأشرف، بلغ 70 شخصا من طرفي النزاع الذي تسبب بمقتل واصابة العشرات".وأعلنت وزارة الداخلية، فجر الخميس (22 اب 2024) عن اعتقال 53 شخصا في النزاع الذي وقع بمنطقة الزركة بمحافظة النجف، فيما كشفت صحة المحافظة عن تسجيل حالة وفاة وسبع إصابات بينهم إيرانيون.الى ذلك، كشفت دائرة صحة في بيان، أن "العدد الكلي المسجل لدينا كدائرة صحة الأشرف متوفي وسبعة أشخاص مصابين بينهم جنسيات ايرانية".