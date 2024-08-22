لتلاعبهما بعقارات عائدة للدولة وبيعها.. ضبط مسؤولتين بالتسجـيل العـقاري في ديالى

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ "فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في مُحافظة ديالى، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، للتحقُّق من صحَّة معلوماتٍ وردت إلى المكتب عن وجود تلاعبٍ في عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة".وأضاف المكتب إنَّ "الفريق، بعد التحقُّق والتدقيق، كشف عن صحَّة المعلومات وضبط كلٍّ من مسؤولة الشعبة القانونيَّة الثالثة ومسؤولة تنظيم سجل القيد؛ على خلفيَّة قيامهما بالتلاعب بعقاراتٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، لافتاً إلى قيام المُتَّهمتين ببيع (٥) من تلك العقارات إلى المُواطنين، بعد التلاعب والتحريف في سجلات عائديَّـتها".