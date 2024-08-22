البصرة.. اعتقال متهم هدد عائلته بقنبلتين يدويتين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف قائد شرطة محافظة البصرة، اللواء لطيف عبدالرضا السعد، تمكنت مفارز مركز شرطة الزبير من القبض على متهم في منطقة الضويهرات في قضاء الزبير".وأضافت، انه "هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغ من والد المتهم يفيد بأن ابنه قام بحجز عائلته المكونة من والدته وشقيقاته داخل المنزل وتهديدهم باستخدام قنبلتين يدويتين، وذلك بسبب خلاف عائلي"، مشيرة الى انه "مفارز الشرطة تحركت بشكل فوري إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على المتهم وضبط القنبلتين".وأوضحت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مركز شرطة الزبير لضمان سلامة العائلة ومعالجة الموقف وفقًا للقانون".