عمليات بغداد تكشف لـ السومرية: خطة الزيارة لم تتضمن قطوعات

كشفت قائد عمليات الفريق الركن وليد خليفة التميمي، الخميس، أن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية لم تتضمن قطوعات، مشيرا الى أن جميع الطرق سالكة.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات عمليات حاليا تنفذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية وجميع القطعات منتشرة على طول خطوط الزائرين وهناك جهود كبيرة من جميع القطعات الأمنية".

وأضاف "ما تزال الخطة مميزة ولا توجد فيها قطوعات وجميع الطرق سالكة ولا توجد حوادث وطرق العجلات مفتوحة على مدار الساعة"، مشددا بالقول "مستمرون بتنفيذ الخطة الى حين انتهاء الزيارة".

وبشأن التفويج العكسي للزائرين، قال التميمي "هناك قطار من المحطة العالمية لديه رحلات باتجاه وعودة للزائرين ما يقارب 20 رحلة باتجاه والعودة"، مضيفا أن "هناك عجلات للنقل العام والخاص".

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.