طائرة تخترق الأجواء العراقية وتقصف سيارة مدنية

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، بأن طائرة اخترقت الأجواء العراقية وقصفت سيارة مدنية في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "طائرة مسيرة مجهولة يعتقد انها تركية قصفت صباح اليوم سيارة مدنية يستقلها شخصان قرب منطقة سيد صادق في السليمانية، ما أدى الى مقتل احدهما واصابة الاخر بجروح".

وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

فيما اكد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ان "طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت مركبة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية تبراشي في منطقة سعيد صادق بمحافظة السليمانية، مما أسفر عن مقتل مسؤول في الحزب وسائقه ومقاتل مرافق له".