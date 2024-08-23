السومرية نيوز – امني

تناقلت وسائل إعلامية كردية، صورة أولية للسيارة المستهدف بطائرة مجهولة في العراق.

جاء ذلك بعدما ذكر مصدر امني لـ السومرية نيوز، ان "طائرة مسيرة مجهولة يعتقد انها تركية قصفت صباح اليوم سيارة مدنية يستقلها شخصان قرب منطقة سيد صادق في السليمانية، ما أدى الى مقتل احدهما واصابة الاخر بجروح".

وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

فيما اكد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ان "طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت مركبة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية تبراشي في منطقة سعيد صادق بمحافظة السليمانية، مما أسفر عن مقتل مسؤول في الحزب وسائقه ومقاتل مرافق له".