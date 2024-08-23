الكشف عن حالات تزوير وفساد في معامل الجص والأكسدة في الأنبار

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وخلال المتابعة الميدانية الحثيثة تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من كشف عمليات تزوير وفساد مالي في معامل الجص والأكسدة الواقعة في جزيرة الكرمة ومقترباتها".وأضاف، أنه "بعد إجراء عملية التدقيق الميداني لهذا الملف ووفقاً لقرار قضائي بتشكيل لجنة مشتركة مع مديرية التنمية الصناعية وشركة توزيع المشتقات النفطية، ثبت بالأدلة أن من أصل (٢٤٩) معملاً هنالك (١٥) معملاً فقط داخلاً في خط الإنتاج".وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت بأن الجهات المتورطة بهذا الملف كانت تقوم باستبدال لوحات الدلالة للمعامل الوهمية أو المهدمة ووضعها على معامل جاهزة للإنتاج وذلك لإيهام لجان الكشف، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إصدار مذكرات قبض واستقدام بحق (٥٨) من المتورطين بعمليات هدر الأموال والفساد من الموظفين الحكوميين".وأكد البيان، "إحالة المتهمين إلى هيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات التحقيقية معهم واتخاذ ما يلزم بشأن المتورطين بالقضية وفق القانون".