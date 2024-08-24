اقتحم منزلا وقتل ساكنيه.. جريمة جديدة في بغداد

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، بان رجلا وامرأة قتلا بهجوم مسلح داخل منزلهما في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مسلحا اقتحم احد الدور ضمن مجمع موسى الكاظم في قضاء التاجي ببغداد، وفتح نيران سلاحه باتجاه رجل تولد 2000 وفتاة تولد 2002، ما اسفر عن مقتلهما في الحال فيما لاذ الشخص بالفرار".

وأضاف المصدر انه "بحسب المعلومات الواردة فان الحادثة تتعلق بعملية يشتبه بأنها غسل عار".