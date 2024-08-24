احاطوا مركبته وأرغموه على الترجل.. اختطاف "رائد مرور" في ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باختطاف ضابط برتبة "رائد" في مديرية المرور بمحافظة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين اقدموا على اختطاف ضابط برتبة رائد في دائرة المرور خلال الاستراحة بعد ارغامه على الترجل من مركبته من قبل واقتياده إلى جهة مجهولة".



وأضاف، أن "الحادثة وقعت في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار".