طوق أمني يحيط بأحد أقضية ذي قار.. هذا السبب

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية المشتركة فرضت طوقا امنيا في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار".وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي "للبحث عن الضابط المخطوف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باختطاف ضاب برتبة "رائد" في مديرية المرور بمحافظة .وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على اختطاف ضابط برتبة رائد في دائرة المرور خلال الاستراحة بعد ارغامه على الترجل من مركبته من قبل واقتياده إلى جهة مجهولة".وأشار إلى، أن "الحادثة وقعت في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار".