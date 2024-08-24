مشاجرة تتطور إلى اعتداء على مرابطة أمنية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين اشخاص اثنين وقعت على اثر وجود خلافات شخصية لم تعرف تفاصيلها تطورت الى استخدام الضرب والسب والشتم، حيث قام احد الاطراف باللجوء الى مرابطة امنية قريبة من مكان الحادث في منطقة الدوانم".وأضاف، أن "ذلك، دفع أقرباء الطرف الثاني إلى الاعتداء والتهجم بالضرب على المرابطة الأمنية المكونة من ضابط برتبة ملازم و 5 مفوضين"، مشيراً إلى "اعتقال المعتدين الذين بلغ عددهم 3 أشخاص وإيداعهم التوقيف".