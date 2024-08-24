قوة أمنية تعتقل قاتل سائق سيارة في سامراء

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن "قوة مشتركة من قيادة قوات الشرطة الاتحادية وخلية الصقور الاستخبارية تلقي القبض على منفذ جريمة قتل سائق عجلة من اهالي (مكيشيفة) في سامراء قبل يومين".وأضاف "اعترف الجاني بجريمته، كما تم ضبط سلاح الجريمة نوع (المسدس)"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقه التحقيقية تمهيدا لإحالته للقضاء".