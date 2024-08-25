ضبط 100 كغم من المخدرات وتفكيك شبكة دولية تتاجر بها في الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة تفيد بتخطيط شبكة دولية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات إدخال شحنة من أراضي دولة مجاورة إلى البلاد، وجه مدير عام شؤون المخدرات بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الأنبار".وأضافت المديرية، "وبعملية استخبارية دقيقة استغرقت (7) ايام متتالية تم نصب كمين محكم وضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة كانت مخبأة داخل عجلة حمل خاصة بنقل الفاكهة بأماكن يصعب الوصول اليها، إلا أن مهنية فريق العمل الاستخبارية مكنتهم من الوصول اليها وتم تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل التي تتكون من (4) متاجرين بالمواد المخدرة وايداعهم التوقيف بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية" .يشار الى ان عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية تصل إلى الإعدام وفق احكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، بحسب بيان المديرية.