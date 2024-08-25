مصاب بالتوحد.. العثور على جثة طفل في إحدى المدارس شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة الطفل "جود" متفسخة داخل إحدى المدارس ضمن منطقة الشعب شرقي .وأضاف انه "مفقود من قبل يومين ويعاني من مرض التوحد"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات اختفاءه".