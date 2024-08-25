جرائم القتل العائلية تزداد.. زوج يقتل زوجته في ميسان

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، بأن رجلا اقدم على قتل زوجته في محافظة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "رجلا اقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 24 عاماً خنقا داخل منزلهما في منطقة حي الحسن العسكري بمحافظة ميسان".

وأضاف ان "ذلك جاء بسبب خلافات عائلية"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما القت القبض على الزوج واحالته للتحقيق".