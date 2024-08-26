تبيع 100 كيلوغرام شهريا.. الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في أربيل ودهوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً لجهودنا في مكافحة المخدرات والقضاء عليها في عملية تقصي وجمع معلومات تفصيلية استمرت حوالي أسبوع، ثم الحصول على موافقة قاضي التحقيق الأمني مديريتنا بمعاونة مديرية التحقيق والرصد كما تم ضبط 85 كيلو جرامًا من مخدر الكريستال".وأشارت الى ان " التحقيق كشف أن العصابة كان لديها مستودع في إحدى الحدائق (المزارع) المحيطة بأربيل وتم جلب هذه المخدرات من قلادزة إلى هذا المستودع وبيعها في أربيل ودهوك وعدة مدن أخرى".وأضافت المديرية ان "هذه العصابة تعتبر من أخطر عصابات المخدرات بحسب اعترافات أفراد العصابة الذين كانوا يبيعون أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات شهريا في أربيل ودهوك ومدن أخرى".