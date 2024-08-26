اعتقال القاتل الرئيسي للفنان "براق المهنا" غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على المتهم والقاتل الرئيسي للفنان (براق المهنا) خلال مداهمة أحد الدور التي يتواجد فيها ضمن منطقة حي الجهاد غربي بغداد".وأضاف المصدر، أن "القوة ضبطت داخل الدار مادة الكرستال وميزان إلكتروني يستخدمه لوزن المخدرات والكرستال، إضافة الى قصبتين لتعاطي الممنوعات".وأشار المصدر الى أن "القوة اعتقلت شخصين من أصحاب الدار بتهمة التستر على القاتل".وافاد مصدر أمني، الخميس (22 اب 2024) بمقتل الفنان "براق المهنا" بنيران شقيق زوجته نتيجة خلافات عائلية في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي .واشتهر الفنان العراقي، بصوته قبل انتشار السوشل ميديا، بمقطع فيديو يؤدي فيه أغنية "يا حريمة"، عندما كان صغيراً، وبعدها بدأ عدد كبير من المعجبين بمتابعته على مواقع التواصل الاجتماعي عند ظهورها.ولقي المهنا استحسان الكثير بعد مشاركته في عدة مسابقات للغناء، وعرف بصوته الجميل وحصد شهرة واسعة بعد ظهوره ببرنامج مواهب العراق والعديد من البرامج التلفزيونية الأخرى، وكان يعبر عن الفنان بانه نجم الطفولة المنسي في الشباب.