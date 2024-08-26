بحوزتهم 30 كيلو كريستال.. الإطاحة بعصابة مخدرات دولية في أربيل

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، شكل مدير عام شؤون المخدرات فريق عمل مختص برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الرصافة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات اقليم كردستان – أربيل، تم تنفيذ عملية استخبارية استندت الى معلومات سرية دقيقة بتكتيك مبتكر".وبحسب البيان، "اسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات لديهم ارتباط دولي بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (30) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة أربيل".