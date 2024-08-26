سامراء.. العثور على جثة شاب تعرض للاختطاف قبل أيام

​أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثة شاب تعرض للاختطاف قبل أيام في سامراء بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب اختطف قبل أيام بمنطقة الاسحاقي في سامراء".

وأضاف المصدر أن "القوة رفعت الجثة وتم نقلها الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لمتابعة ملابسات الحادث".