انتهاء حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتهاء حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية العراقية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية انتهت مع نهاية عمليات التفويج العكسي لزائري اربعينية الامام الحسين (ع)". وأضاف ان "القطعات الامنية عادت الى وضعها الطبيعي".

