خلافات تؤدي لمشاجرة على طريقة "افلام الاكشن" وتخلف 6 قتلى وجرحى في ميسان

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة 6 اشخاص اثر مشاجرة في منطقة الحي الصناعي بمدينة العمارة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الساعة الثانية والنصف فجرا وبعد ورود معلومات عن وقوع حادث وشجار تسبب بمقتل أشخاص وإصابة اخرين، توجه قائد شرطة محافظة اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي وبمعيته قوة امنية مشتركة الى مكان الحادث، للوقوف على حيثياته واتخاذ اللازم".

وأضافت "عند الانتقال إلى محل الحادث وجدت عجلة بداخلها ثلاثة ضحايا فيما تم التعرف على عجلة الجناة وتعميم أوصافها على السيطرات ونقاط التفتيش والتمكن من ضبطها"، مشيرة الى ان "القوة وجدت بداخل هذه العجلة مصابين اثنين ومتوف واحد بالإضافة إلى ضبط عجلة أخرى عثر بداخلها على سلاح نوع كلاشنكوف ومسدس في محل الحادث".

وأكدت انه "تم اعتقال (2) لهم صلة بالحادث، وتم نقل المصابين إلى احدى المستشفيات والتحفظ عليهم"، لافتة الى ان "المشاجرة حدثت بعد تبادل العجلات إطلاق النار فيما بينها وتسبب ذلك بوقوع ضحايا لوجود خلافات شخصية سابقة"، لافتة الى انه "تم اقتياد المعتقلين إلى مركز الاحتجاز الامني بغية تقديمهم للقضاء".