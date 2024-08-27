قتل 5 افراد من عائلة واحدة.. فر هاربا من بغداد فوقع بقبضة أمن ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نتيجة للتنسيق المشترك وجهود تعقب المطلوبين تمكن قسم مكافحة اجرام بعد عملية امنية اعتمدت على المصادر الموثوقة فضلاً عن عمليات التعقب ونصب الكمائن تكللت هذه الجهود بالإطاحة بمتهم من محافظة جاء هاربا بعد ارتكابه (5) جرائم للقتل العمد وذلك في احدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة".وبينت ان "المتهم مطلوب للجهات التحقيقية في العاصمة وفق المادة (406) القتل العمد لارتكابه (5) جرائم قتل بحق ثلاثة رجال وامرأتان من عائلة واحدة من محافظة بغداد".وأشارت القيادة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا".