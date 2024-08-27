مقتل محام بظروف غامضة في بغداد ونقابة المحامين تتعهد بكشف الملابسات

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحقيقات الأولية أكدت قيام مسلحين مجهولين باقتحام مكتب محام ضمن منطقة العطيفية شمالي بغداد، وقاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة نوع مسدس، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "المنطقة مطوقة بالوقت الحالي بشكل كامل في محاولة للتوصل الى الجناة".الى ذلك، أصدرت نقابة المحامين بيانا نعت فيه المحامي أحمد عباس كاظم الأسدي بعد العثور على جثته مقتولاً في مكتبه بالقرب من محكمة تحقيق الكاظمية، بعد أن فقد الاتصال به منذ مساء الأمس.وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نقيب المحامين العراقيين، المحامية أحلام اللامي تتابع تطورات الحادث بشكل مباشر وبالتواصل المستمر مع الجهات الأمنية المختصة".وأكدت اللامي، "تتقدم نقابتنا بخالص التعازي والمواساة إلى الزملاء المحامين وعائلة الفقيد، كما تؤكد النقابة التزامها بمتابعة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات حادثة الاغتيال".وأشارت نقيب المحامين، الى انه "سيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للحادث فور التحقق منها واتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة من قبل القضاء والجهات الأمنية".