بغداد.. اعتقال والد وشقيق واثنين من أقارب شاب عُثر عليه مقتولاً بطلق ناري

وقال المصدر لـ ، إن قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحادث، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن منازل ذوي الشاب، بعد ورود بلاغ عن حالة انتحار مشتبه بها، مبيناً أن الشكوك بشأن ملابسات الحادث دفعت إلى اعتقال والد الضحية وشقيقه وعمه وابن عمه.وأضاف أن المعتقلين اعترفوا، وفقاً للتحقيقات الأولية، بأن الشاب أطلق النار على نفسه باستخدام مسدس يعود لوالده، وأنهم عبثوا بمسرح الحادث ورفعوا السلاح من يد الضحية لإظهار الواقعة على أنها جريمة قتل.وأشار المصدر إلى تدوين أقوال المعتقلين وضبط المسدس المستخدم، وإيداعهم التوقيف في مكافحة إجرام النهروان لاستكمال الإجراءات القانونية.