"واقعة غريبة" في بابل.. والدان يستأجران خاطفين لخطف طفلهما

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن تحرير مختطف واعتقال الخاطفين في محافظة بابل، كاشفة عن قيام والدي الطفل باستئجار الخاطفين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن "قيادة شرطة محافظة تتمكن من تحرير طفل مختطف وإلقاء القبض على الخاطفين في منطقة المهناوية".

وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية تبين أن والد ووالدة الطفل المخطوف قاما باستئجار الخاطفين لغرض اتهام آخرين بينهم عدوات سابقة، جاءت عملية القبض بعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".