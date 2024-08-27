تحرير مختطفة وأولادها الثلاثة واعتقال الخاطفين في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "على أثر معلومات تفيد بوجود حالة خطف لامرأة ومساومة ذويها للحصول على مبالغ مالية على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من خلية مكافحة الخطف وكتيبة استطلاع/ قيادتنا بإسناد جهد استخباري مميز من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية ورصد ومتابعة مكان تواجد الخاطفين، وبكمين محكم نصب لهم تم تحرير المختطفة واولادها الثلاثة".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من رجل وامرأة وبعد التحقيق الاولي مع المتهم اعترف بقتل زوج المخطتفة ووالدته بآلة حادة "سكين" ورمي جثته في مقبرة وداي السلام".

وكشف البيان أنه "على الفور تم استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع قيادة شرطة الاشرف مكافحة الاجرام، وبدلالة المتهم الانتقال الى المحافظة والعثور على جثة المجنى عليه مرمية في المقبرة ليتم على اثرها رفعها وتسليم الجثة والمتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".