أسبوع "غير آمن" للضباط.. قنبلة على منزل ضابط بمكافحة الإرهاب في بغداد

وقال المصدر انه "تم استهداف منزل عقيد في جهاز مكافحة الارهاب بواسطة رمانه يدوية تم رميها من قبل مجهولين في المهدية الثانية ضمن منطقة الدورة"، مبينا انه "لم يتم تسجيل اصابات تذكر، فقط اضرار مادية".وتأتي هذه الحادثة في أسبوع مليء بالحوادث التي طالت ضباط في مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تم اختطاف ضابط مرور برتبة رائد في قبل أيام، وفي السبت الماضي اطلق مسلحون النار بكثافة على منزل ضابط برتبة عميد في الناصرية، كما قام شخص بقتل ضابط في حيث فتح النار عليه وهرب بعد ان دخل الضابط الى منزله ليكتشفه مع زوجته.