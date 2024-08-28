استهداف مكتب النائب عدي عواد بعبوة ناسفة في البصرة (صورة)

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت منزل النائب عدي عواد جنوبي المحافظة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة محلية الصنع أمام مكتب النائب عدي عواد في قضاء أبو الخصيب جنوبي محافظة البصرة".



وأضاف المصدر، أن "الانفجار أدى الى اضرار مادية في المكتب ولم يكن هناك خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".