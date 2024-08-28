فرض حظر للتجوال في "الحي العصري" للقبض على المتورطين بجريمة بيجي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي انتشرت في منطقة الحي العصري وأغلقت مداخله ومخارجه وفرضت حظرا للتجوال فيه، بعد ورود معلومات تفيد بجود مرتكبي جريمة قتل العائلة في المنطقة".وأضاف المصدر، أن "القوات شنت حملة بحث وتفتيش في الدور القريبة من مكان الحادث للبحث عن الجناة"، مشيرا الى "استمرار عمل فريق الأدلة الجنائية في موقع الجريمة".وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء (28 اب 2024) بأن مجهولين قاموا بقتل عائلة كاملة وحرق جثثهم في قضاء بيجي شمال غربي المحافظة.