بعد ساعات من قتل محامٍ.. الأمن الوطني يعتقل الجناة في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني تلقت معلومات تفيد بوجود جثة داخل عمارة بمنطقة العطيفية في العاصمة تعود إلى المجنى عليه المحامي (أحمد عباس كاظم) الذي قتل داخل مكتبه بواسطة إطلاقات نارية من مسدس".واضاف الجهاز، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية من قبل قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة جرت عملية المتابعة والبحث، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة خط سير الجاني بعد تشخيصه والعجلة التي كان يستقلها، وبعد جهد ميداني واستخباري جرى التوصل إلى مكانه والقبض عليه مع نجله الذي ضبط بحوزته سلاح الجريمة مع سلاح آخر".وتابع الجهاز، "هذا ودُونت أقوال المتهمين وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق القانون".