"كانوا مقيدين".. قائممقام بيجي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل عائلة كاملة في الحي العصري

ويقول القيسي في حديث للسومرية نيوز، ان مركز شركة بيجي قام بالأخبار عن حادثة قتل في الحي العصري وتبين بعدها ان هناك جريمة قتل لعائلة بالكامل (رب الاسرة وزوجته وولده البالغ من العمر قرابة 15 عاما)، مشيرا الى ان الضحايا كانوا مربطين بـ"شناطات بالأيدي والأرجل".ويضيف قائممقام بيجي ان الابن ووالده قتلوا في صالة المنزل، اما الزوجة فقد وجدت مقتولة في المطبخ، لافتا الى ان الحادثة وقعت مساء يوم أمس الثلاثاء 27 أب 2024 (ما بين الساعة 7 الى 9) بعد كشف الادلة الجنائية.ويوضح القيسي ان العمال الموجودين أمام المنزل هم من لاحظوا تصاعد دخان من منزل الضحايا وقاموا بتبليغ مركز الشرطة، مشيرا الى انه لا يوجد حرق كامل للجثث والمنزل فقط حرق الملابس وجزء من المنزل. كما أكد ان التحقيقات جارية في هذه الحادثة "البشعة" بحضور كافة الجهات المسؤولة.في غضون ذلك، قال شهود عيان، ان الضحايا هم المواطن المدعو (ص، ش، ح)، وزوجته وولده البالغ من العمر قرابة 15 عاما قُتلوا اليوم داخل منزلهم في الحي "العصري" بقضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، مشيرين إلى أن الجثث وجدت محترقة بعد قتلهم جميعاً.كما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال في منطقة جريمة قتل عائلة وحرق جثث افرادها في قضاء بيجي شمال غربي محافظة صلاح الدين، بحسب مصدر أمني من المحافظة تحدث للسومرية نيوز.وهذه الحادثة مشابهة لمجزرة قضاء سامراء جنوبي التي وقعت قبل أيام قلائل حيث فتح مسلحون يرتدون زياً عسكرياً النيران باتجاه ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بالقضاء المذكور مما أسفر عن مقتل جميعهم في الحال.