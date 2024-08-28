العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبادل الخبرات

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى في بروكسل اليوم، نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون واستمرار الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك المساعدة في إنهاء وجود مخيم الهول السوري، لما يشكله من خطر على المنطقة والعالم".وتطرق الجانبان إلى "الأوضاع المأساوية وما يجري من دمار وتجويع في قطاع غزة وأهمية العمل على خفض التصعيد في المنطقة لما له من ارتدادات قد تفاقم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".كما أكد الجانبان على "أهمية الدور المحوري الذي يلعبه العراق في العمل على استقرار المنطقة ووقف التصعيد".