مزاح من "منتسب" بسلاح ناري ينتهي بمقتل صديق له شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا مدنيا من تولد عام ٧٧ قتل على يد شخص يعمل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة الالف في ناحية سبع البور شمال بغداد".وأضاف المصدر، أنه "حسب المعلومات الوارد، فإن الشخصين كانا يتمازحان بالسلاح وخرجت إطلاقة من سلاح نوع M4 أدت على اصابة المدني وفارق الحياة فور وصوله المستشفى"، مشيرا الى ان "المتهم بقتله فر الى جهة مجهولة".