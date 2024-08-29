مصدر في البصرة: الآليات المحتجزة في أم قصر كانت مخالفة لشروط الاستيراد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك إجراءات أمنية مشددة قرب مخزن 21 ضمن ميناء الاوسط لمنع تهريب آليات محتجزة".وكشف المصدر الأمني أن سبب حجزها "يعود لمخالفات شروط واصول الاستيراد".وكانت أنباء أشارت الى وجود نية بتهريب آليات وحفارات محتجزة في ميناء ام قصر بسبب مخالفة شروط وأصول الاستيراد.