سقوط جسم غريب وسط كركوك (فيديو)

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان جسما غريبا - يعتقد انها طائرة بدون طيار - سقط قرب مجمع الأسواق الرئيسية المحاذي لشارع المطار باتجاه طريق بغداد، مشيرا الى ان النيران اشتعلت بالجسم الغريب في السماء لتحترق بشكل كامل بعد وصولها الى الأرض.كما حصلت السومرية نيوز، على مشاهد من سقوط الجسم الغريب كما موجود في الصورة الرئيسية وكما موجود ادناه:وبالتزامن مع هذه الحادثة، نفذ طيران الجيش العراقي، عملية أمنية في أطراف جيمن في محافظة ايضاً، بحسب المصدر الأمني.