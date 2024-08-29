أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بـ"مشاجرة" شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة لم تعرف اسبابها ضمن حي الصحفيين في منطقة البلديات".