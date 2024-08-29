بغداد.. اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات"

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات" شرقي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على 6 أشخاص تسببوا بمشاجرة بسبب أطفال اسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين ضمن منطقة البلديات".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الخميس، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بـ"مشاجرة" في البلديات شرقي .