هذه المرة في ميسان.. هل سيستمر سلسلة استهداف المحامين؟

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان 5 اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حادثين منفصلين بميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "محاميا قتل وأصيب شخص اخر بهجوم مسلح في منطقة حي القاهرة وسط العمارة"، مبينا ان "ذلك جاء بسبب وجود مشكلة عشائرية مع الشخص الذي كان برفقة المحامي".

وفي حادث اخر، ذكر المصدر ان "شخصين قتلا وأصيب ثالث بجروح في قضاء علي الغربي شمال بسبب نزاع عشائري".