بغداد: عصابة تتجول ليلا وتسرق "دراجات التكتك"

يسرقون دون ارتباك او خوف، عصابة لسرقة التكاتك تتجول ليلا داخل منطقة الدورة فيانعدام الامن وكثرة السرقات داخل المنطقة، حالات بدأت بالازدياد يتحدث الاهالي عنها خاصة اوقات الليل وساعات الفجر الاولىويطالب اهالي الدورة القوات الامنية بالتدخل لالقاء القبض على هذه العصابة، وتكثيف الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث خصوصا وسط العاصمة