بغداد: عصابة تتجول ليلا وتسرق "دراجات التكتك"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
فن نيوز
من
06:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بغداد.. اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498530-638606370390843507.jpg
بغداد: عصابة تتجول ليلا وتسرق "دراجات التكتك"
أمن
ليلا وبكل حرية تتجول عصابة لسرقة التكاتك في منطقة الدورة دون حسيب او رقيب , ليتحدث مواطنون عن انعدام الامن تماما في منطقتهم اوقات الليل
2024-08-30 | 13:43
2024-08-30T13:43:44+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/sjbtecwhltubyg96qvwq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d498530%26topic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26stopic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=117627f6-7e70-48b9-ba3e-8b70280e8823&InitAdsBeforePlayer=1
بغداد: عصابة تتجول ليلا وتسرق "دراجات التكتك"
المصدر:
السومرية
1,590 مشاهدة
ليلا وبكل حرية تتجول عصابة لسرقة التكاتك في منطقة الدورة دون حسيب او رقيب , ليتحدث مواطنون عن انعدام الامن تماما في منطقتهم اوقات الليل
يسرقون دون ارتباك او خوف، عصابة لسرقة التكاتك تتجول ليلا داخل منطقة الدورة في
بغداد
انعدام الامن وكثرة السرقات داخل المنطقة، حالات بدأت بالازدياد يتحدث الاهالي عنها خاصة اوقات الليل وساعات الفجر الاولى
ويطالب اهالي الدورة القوات الامنية بالتدخل لالقاء القبض على هذه العصابة، وتكثيف الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث خصوصا وسط العاصمة
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
استجواب وزير الكهرباء ورواتب الموظفين ومهمة التحالف الدولي في العراق بنشرة السومرية
07:30 | 2024-08-16
مهلة اختيار رئيس البرلمان وتهريب النفط العراقي بنشرة الظهيرة على السومرية
07:22 | 2024-08-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية اليوم
04:09 | 2024-08-03
هل خرج العراق من الفصل السابع بشكل كامل.. الخارجية توضح لـ السومرية
15:59 | 2024-08-01
محليات
خاص السومرية
أمن
العراق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
رياضة
43.79%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
30.55%
12:35 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:35 | 2024-08-29
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تحديد بدء العام الدراسي
سياسة
13.17%
13:47 | 2024-08-29
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تحديد بدء العام الدراسي
13:47 | 2024-08-29
تصريح جديد من التربية عن دوام المدارس والامتحانات
محليات
12.49%
04:45 | 2024-08-30
تصريح جديد من التربية عن دوام المدارس والامتحانات
04:45 | 2024-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الأكثر مشاهدة
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
اخترنا لك
ضبط مسؤول في استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار بـ"الرشوة والابتزاز"
10:05 | 2024-08-30
الداخلية ترد على أنباء اعتقال ضباط داخل أوكار "دعارة" في بغداد
09:15 | 2024-08-30
أحدهم من الأقارب.. القبض على مرتكبي "مجزرة بيجي"
08:57 | 2024-08-30
بغداد.. مشادة بين منتسبين في الدفاع والداخلية تودي بحياة والد أحدهما
08:37 | 2024-08-30
جريمة مروعة في بيجي ومقتل عائلة بظروف غامضة
06:30 | 2024-08-30
"صمون 10 بألف" يتسبب بمجزرة في الكوت
06:27 | 2024-08-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.