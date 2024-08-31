القبض على اداري المشتقات النفطية بتنظيم داعش في الانبار

السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن القبض على اداري في المشتقات النفطية بتنظيم داعش في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا سلسلة عمليات اختصاصية في محافظات مختلفة، حيث القت قطعات الجهاز في محافظة القبض على احد الارهابيين والذي يشغل منصب ما يسمى (اداري في المشتقات النفطية) في فلول عصابات داعش في المحافظة ".

وأضاف انه "ادامة للتنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كوردستان تم القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

وذكر انه "ضمن واجبات المداهمات والتفتيش تمكن ابطال جهاز مكافحة الإرهاب من تفتيش وتفجير وتدمير (5) مضافات في جبال حمرين".

وتابع "في اطار واجبات استهداف تجار المخدرات تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة وتسليم المتهم و المبارز الجرمية إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة".