قوة امنية تباغت 3 نساء في شقة مشبوهة وسط بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية داهمت احدى الشقق المشبوهة ضمن شارع النضال في منطقة السعدون".وأشار الى انه "تم القبض على 3 نساء يستخدمن الشقة لممارسة البغاء والسمسرة وتناول الكحول "، مبينا انه "تم ايداعهن التوقيف اجراء اصولي".وسبق ان نظمت وزارة الداخلية حملة امنية واسعة لـ"تنظيف" منطقة البتاوين وسط بغداد، الا ان الازقة والشوارع المحيطة في منطقة الباب الشرقي لاتزال جاذبة للأشخاص والممارسات المشبوهة.