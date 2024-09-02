في سيطرة الحسينية.. اعتقال شخصين حاولوا تهريب 3 سوريين الى بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة اعتقلت شخصين كانا يستقلان عجلة نوع (سلفادور) وكانوا يخبئون 3 اشخاص يحملون الجنسية السورية أسفل المقاعد الخلفية للعجلة، بالقرب من سيطرة الحسينية شمالي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "المعتقلين اعترفا بأنهما كانا يحاولان تهريب هؤلاء الشبان بهدف العمل داخل العاصمة بغداد".