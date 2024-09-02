ما هي عقوبة المنتمين لجماعة القربان في العراق؟

السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن اعتقال 47 متهما من جماعة القربان في اربع محافظات.

وقال الجهاز في بيان انه "استمرارا لمتابعة جهاز الأمن الوطني في ملف الحركات السلوكية المنحرفة، لا سيما حركة جماعة القربان، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتكثيف الجهدين الفني والميداني، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة من القبض على 20 متهماً من الحركة، بينهم ما يسمى بـ(العارف)، وهي تسمية تطلق على المنظّرين لهذه الحركة أو بمعنى المبلغ والداعية".

وتابع "كما تمكنت مفارزنا في محافظات وواسط وميسان من القبض على 27 متهماً ينتمون للحركة"، مشيراً إلى "إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن مطلع شهر تموز الماضي عن اختراق جماعة "القربان" التي يطلق عليها أيضاً "العلاهية" حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقا.

وبحسب مصادر صحفية فأن هذه الجماعة تملك تنظيماً واضحاً وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بعض رموزها وقادتها باهتمام كبير.

ويجرّم الدستور العراقي ظهور هذه الجماعات، حيث ان عقوبة تأسيسها أو الانتماء إليها تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرّض أو يمهّد أو يمجد أو يروج أو يبرر له.