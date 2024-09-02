في النجف.. اعتقال عصابة مسلحة تهاجم قوات الشرطة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال عصابة مسلحة تهاجم قوات الشرطة في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اعتقال عصابة مسلحة تهاجم قوات الشرطة اسفل مجسرات ثورة العشرين في الاشرف".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزة العصابة أسلحة بيضاء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.