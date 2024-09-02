في بغداد.. اعتقال 24 متسولا وفض خمس مشاجرات

أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بغداد، مساء الاثنين، عن اعتقال 24 متسولا وفض خمس مشاجرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز مديرية نجدة الكرخ التابعة الى قيادة شرطة الكرخ وخلال الممارسة الامنية المسائية التي أجرتها مفارز المديرية من القاء القبض على 24 متسولا ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "مفارز النجدة فضت خمس مشاجرات ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى "اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".